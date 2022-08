Maglie più costose d'Europa: Napoli al terzo posto, avanti solo Nizza e Fiorentina

Serie A - Nuove maglie Napoli, la divisa degli azzurri è la terza più costosa d'Europa. Avanti ci sono soltanto Nizza e Fiorentina. Arriva l'interessante analisi di Calcio e Finanza, circa le maglie più costose d'Europa. Guardando alla Serie A, le meno economiche sono quelle di Fiorentina, Lazio e Napoli. Considerando anche la personalizzazione. Per avere una divisa ufficiale dei viola servono 126 euro, seguiti proprio da Lazio e Napoli a 125 euro.

Maglie più costose in Europa: la classifica

Nella classifica delle maglie più costose d'Europa c'è il Napoli al terzo posto, perché avanti a tutti c'è il Nizza con una maglia che 'paga' la presenza di un sovrapprezzo per lo sponsor (ben 15 euro): per una maglia rossonera di Khéphren Thuram servono 126 euro. Tra le big invece il Real è molto in alto in classifica, coi suoi 120 euro, poco sotto si assestano le inglesi Manchester United, Tottenham e Chelsea.