Montervino: "Basta cali di tensione, Gattuso ha ragione. Ai miei tempi per calmare le serate dei sudamericani andavamo in ritiro"

Napoli - Francesco Montervino è stato intervistato da Repubblica per parlare delle ultime dichiarazioni di Gattuso dopo Sassuolo.

Che ne pensa allora delle parole di Gattuso?

«Ha ragione lui. Napoli è una città troppo bella, ci sono posti meravigliosi da vedere, ma è anche unica quando deve caricarti».

Perché Gattuso ha parlato così?

«Sicuramente ha avvertito un calo di tensione da parte dei suoi giocatori. Se ha detto certe cose, non lo ha fatto per caso. Evidentemente all’interno dello spogliatoio aveva già affrontato certi argomenti, ma poi ha voluto mandare un messaggio forte di fronte alle telecamere. Ci ha tenuto a far capire che a lui non sfugge nulla».

A Montervino è capitato di intervenire?

«Devo fare una premessa».

Quale?

«Ognuno è libero di fare quello che vuole nel tempo libero mantenendo sempre un comportamento da professionista.

Comunque ricordo che nel periodo di Pierpaolo Marino facevamo tanti ritiri perché i sudamericani non dovevano uscire la sera. Mi riferisco a tutti quelli del mio periodo.

C’erano Lavezzi, Gargano, Navarro e Zalayeta. Ci fu un chiarimento con noi italiani all’interno dello spogliatoio, che non gradivamo questa situazione. Alla fine raggiungemmo una tregua con la società. Sono logiche normali all’interno di un gruppo, accade di continuo. Poi certe volte si esagera pure, erano tutti bravi ragazzi e si romanzava tanto sulle loro serate».

I social di certo non aiutano.

«Ovviamente no. Spuntano foto ovunque».

Stasera c’è Inter-Napoli.

«Meglio così. Gli azzurri concluderanno il campionato con un trittico di partite difficili.

Considero pure il match di sabato con il Sassuolo, poi al San Paolo arriverà una Lazio in ripresa dopo i problemi accusati nel post Covid. Per quanto mi riguarda è il modo migliore di arrivare alla grande sfida con il Barcellona».

In che senso?

«Il Napoli affronterà due grandi del campionato e quindi dovrà alzare il livello delle prestazioni. Contro Inter e Lazio non puoi fare brutte figure, quindi vedremo una squadra molto determinata».

È fiducioso, dunque, sulla reazione degli azzurri.

«Assolutamente sì. Faranno delle ottime prestazioni. Gattuso arriverà al top contro il Barcellona.

Sta studiando bene questo appuntamento e ci tiene ad essere protagonista.

Montervino è tornato in pista da direttore sportivo del Taranto.

«Sono molto orgoglioso. Amo Napoli, ma Taranto è sempre la mia città».

Qual è l’obiettivo per la prossima stagione?

«Non possiamo fare proclami.

Sicuramente Taranto merita di ritornare nel calcio professionistico e dobbiamo riuscirci. Per ora ci accontentiamo di essere competitivi, poi vedremo».