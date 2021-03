Milan, Maldini: "Vogliamo battere il Napoli per allontanare il quinto posto. Gattuso? E' un grande allenatore"

Notizie Serie A. Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La nostra storia recente ci deve far capire che il Milan ha tante facce, ma questo spirito c'è sempre stato. La gara contro il Napoli? Con una vittoria si otterrebbero due risultati, tenendo lontani gli azzurri e non mollare la rincora all'Inter".

Su Ibrahimovic: "La sua importanza è unica, sia dentro che fuori dal campo. Partecipa sempre alle riunioni, questo fa capire quanto sia dentro al nostro momento".

Sul rinnovo di Kessie: "Ci siamo già mossi, sia per lui che per i giocatori in scadenza nel 2022. Non abbiamo ancora raggiunto uno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando".

Su Gattuso: "L'ho abbracciato poco fa, credo sia un grande allenatore in continua evoluzione".