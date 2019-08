Incredibile Mihajlovic, la lotta alla leucemia non lo ferma: stasera sarà in panchina contro il Verona! [FOTO]

Sinisa Mihajlovic dimostra di avere una forza fuori dal comune: il tecnico del Bologna, come confermato dalla stessa società rossoblu, questa sera siederà regolamente al suo posto in panchina nella sfida tra i felsinei ed il Verona.

Mihajlovic in panchina contro il Bologna

Una notizia davvero inattesa e sorprendente se si pensa che il serbo è reduce da 40 giorni di ospedale per la prima parte di cure per combattere la leucemia. Nella giornata di oggi ha infatti lasciato a sorpresa l'ospedale Sant'Orsola per raggiungere la squadra in albergo: l'ennesima testimonianza di quanto la forza di volontà del tecnico bolognese sia davvero ferrea.