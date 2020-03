Ultimissime calcio Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il campionato andrà avanti a porte chiuse. Bastava chiudere tutti gli stadi dall'inizio e far disputare le gare a porte chiuse. Barcellona-Napoli? Anche se dalla Spagna non arrivano conferme".