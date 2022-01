Ultimissime notizie di Serie A con un calciatore che ha deciso di ritirarsi a causa dei continui problemi legati agli infortuni che gli impediscono di continuare regolarmente. Una notizia che colpisce anche i tifosi della Lazio.

Serie A: troppi infortuni, il calciatore decide di ritirarsi

Arriva la notizia anticipata dal Corriere della Sera riguardo il calciatore pronto a dire addio alla Serie A e al calcio già a gennaio. Perché nel giro di pochi giorni può arrivare anche l'ufficialità riguardo il ritiro dal calcio da parte di Aleksandar Kolarov che saluterebbe con l'Inter il mondo del pallone. L'ex giocatore di Lazio, Roma e Manchester City, da quando è arrivato all'Inter sta avendo tantissimi problemi fisici. Per questo motivo ora c'è la seria possibilità che Kolarov annunica il ritiro dal calcio a 36 anni. Per questo motivo anche, l'Inter, sta accelerando per chiudere un nuovo acquisto in quella zona di campo già ora a gennaio.

