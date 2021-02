Juventus - Frasi ingiuriose di Buffon, nessun deferimento: audio poco chiaro

Calcio - Non ci saranno provvedimenti nei confronti di Gigi Buffon per la presunta bestemmia nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per il portiere bianconero dunque nessun deferimento per le parole pronunciate dopo il gol di Lautaro Martinez che aveva portato l'Inter avanti 1-0 sulla Juventus.

Buffon, audio poco chiaro: nessun deferimento per bestemmia

Buffon era finito nel mirino della Procura Federale per l'esclamazione dopo il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter, non sanzionata dal direttore di gara Calvarese. Per la Procura, tuttavia, l'audio registrato dai microfoni a bordo campo non è sufficientemente chiaro per poter procedere con un deferimento.

Buffon era stato già deferito per espressione blasfema dopo la gara contro il Parma di dicembre: lì la Procura aveva ravvisato chiaramente le parole pronunciate dall'estremo difensore della Juventus.