Infortunio Atalanta, emergenza in difesa per Gasperini: lo stop

Un'altra tegola in difesa per Gasperini, con l'Atalanta che deve affrontare una vera e propria emergenza, in un momento clou della stagione. Ricordando infatti che la Dea è ancora in corsa in Europa e in campionato, a soli 5 punti dal Napoli capolista.

Ma torniamo agli infortuni: dopo Kolašinac, Scalvini e Kossounou, l'Atalanta perde anche Hien per circa 3 settimane a causa di una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Oltre all’emergenza nel reparto difensivo, sono fuori anche Maldini e Scamacca, che sarà ai box fino alla fine della stagione.