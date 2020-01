Il Mattino - Hysaj cancella CR7, Manolas leader trascina Di Lorenzo. Demme serviva come il pane, resterà titolare fisso

Ultimissime calcio Napoli- La grande muraglia azzurra questa volta ha resistito, nella serata in cui manca ancora Koulibaly, leader riconosciuto di una difesa che ha rischiato di finire addirittura imbattuta contro la Juve di Cristiano Ronaldo. Come riportata Il Mattino, il Napoli che non ti aspetti anzi la sua fase difensiva: tengono per la prima volta bene tutti dinanzi a Meret. Hysaj cancella CR7 con la miglior prestazione stagionale, serata negativa di Cristiano Ronaldo. Hysaj è disposto a rinnovare. Manolas è stato tra i migliori, per niente inferiore a De Ligt che sull’altro fronte ha tolto dai guai parecchie volte Bonucci e Szczesny. Insuperabile nel gioco aereo, Manolas ha fatto valere i centimetri ed è stato decisivo nell’anticipare due volte Higuain e Ronaldo quando la Juventus cercava Finalmente è stato leader da mettere sulla strada giusta Di Lorenzo, in attesa di Koulibay. Il pubblico perfetto, come Demme che serviva come il pane, ricorda Ciccio Romano, il regista acquistato ai tempi di Maradona a campionato in corso. Demme resterà titolare fisso