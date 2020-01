Il Mattino - Al San Paolo CR7 scompare, il vero protagonista è Insigne! Vincono i sentimenti del capitano sempre discusso e maltrattato

Notizie calcio Napoli - Come riporta Il Mattinole distanze tra Napoli e Juve, come tra Insigne e Cristiano Ronaldo, restano. Basta guardare la classifica, i numeri, le carriere, ma per una volta, in una stagione magra e amara, in un inverno di scontentezze e sconfitte, è il Napoli che ride sotto la guida e il gol decisivo di Lorenzo Insigne, sempre sul baratro, sempre in dubbio, sempre discusso e pure maltrattato. Al San Paolo scompare Cristiano Ronaldo con il suo carico di storia e di trofei

il vero protagonista è Insigne, che è riuscito a vincere con i suoi grandi sentimenti.