Iezzo: "Sbagliato dare Meret in prestito, deve avere l'occasione a Napoli. No a Contini come terzo"

Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dare in prestito Meret potrebbe essere buono, il portiere giocherebbe ma può farlo senza problemi a Napoli, è forte e giovane. Gli manca solo la continuità. Sepe può giocare ovunque, è cresciuto con me a Napoli. Contini deve giocare, non gli consiglio di fare il terzo a Napoli. Parare i rigori fa sempre esaltare i portieri. Ricordo quello parato a Kaka a San Siro".