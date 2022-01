Giudice Sportivo - 13 gli squalificati: Cuadrado e De Ligt saltano la finale di Supercoppa

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, in attesa di Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna, il giudice sportivo della Serie A ha fermato per un turno ben 13 giocatori.

Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt salteranno per squalifica la Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma per mercoledì a San Siro, mentre gli altri 11 non saranno a disposizione dei vari allenatori per la prossima giornata di Serie A.

Si tratta di: Ilic dell'Hellas Verona, Svoboda del Venezia, Viti dell'Empoli, Berardi del Sassuolo, Chabot della Sampdoria, Cristante e Ibanez della Roma, Gyomber della Salernitana, Becao dell'Udinese, Tonali del Milan e Vasquez del Genoa.