Gazzetta - Niente slittamento del via della Serie A, il 19 settembre si gioca a porte chiuse! Prossima settimana i calendari

Ultime Serie A - Niente slittamento del via della Serie A. La crescita dei contagi da Covid-19 si è manifestata anche nel calcio, ma non c’è un allarme specifico e la questione non è all’ordine del giorno come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Governo, Federcalcio, Lega, medici: la posizione è comune, come la volontà di partire regolarmente, a porte chiuse, il 19 settembre. Nessun cambiamento di copione. Naturalmente c’è grande attenzione per i su e i giù della curva dei contagi, mentre il presidente federale Gravina invita alla «cautela», ma senza mettere in discussione la data di partenza. La tabella di marcia resta sempre la stessa: la prossima settimana, probabilmente il primo settembre, saranno definiti i calendari”