Gazzetta - Gattuso sta tirando fuori il massimo dalla sua panchina! Lozano sta completando l’inserimento, Demme e Lobotka offrono sempre un rendimento sufficiente

Ultime notizie Napoli - Il Napoli di Gattuso e l’Atalanta di Gasperini volano anche perché l’alternanza di giocatori non peggiora il rendimento. Il confronto tra le medie voto dei titolari e delle riserve è abbastanza significativo per valutare l’apporto delle panchine, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"In base a questo confronto, la squadra che ottiene dalle seconde linee un rendimento migliore è il Napoli. Il modo con cui Gattuso sta tirando fuori il massimo dalla panchina dimostra che conta anche l’omogeneità dell’organico. Elmas è sta crescendo bene e ha la media superiore a quella del titolare Zielinski. Lozano sta completando l’inserimento, Demme e Lobotka offrono sempre un rendimento sufficiente"