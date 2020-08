Serie A - La prossima stagione in Italia ci saranno tre allenatori, che nel 2006 sono stati campioni del mondo con la Nazionale italiana per la vittoria del Mondiale in Germania. Gattuso, Pippo Inzaghi e alla fine Pirlo. Ma non è finita qua, perché anche un quarto potrebbe aggiungersi. Si tratta di Alessandro Nesta che si sta giocando i playoff di Serie B con il suo Frosinone.