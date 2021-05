Fiorentina, Vlahovic allontana le voci di mercato: "Non vedo l'ora di lavorare con Gattuso, non si arrende mai"

Notizie Serie A. Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista serba MozzartSport:

Su Gattuso: "Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l'ora di incontrarlo".

Su Iachini: "Anche lui è un grande uomo. Avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile".