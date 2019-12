Fiorentina, Montella in bilico: valutazioni in corso in casa viola

Toto esoneri in Serie A, potrebbe essere Vincenzo Montella la prossima vittima. Reduce dal 2-1 in casa del Torino, nonché alla quarta sconfitta consecutiva, per il tecnico napoletano potrebbe scattare il licenziamento a breve. La Viola, infatti, è attualmente al 13° posto in classifica a quota 16 punti, a soli +5 dalla zona retrocessione.

Come riferito da SkySport, ci sono delle valutazioni in atto nel club toscano. Il patron Rocco Commisso si è intanto espresso così nel post partita: "Fiducia massima a Montella? È una massima parola. Qui bisogna vedere giorno dopo giorno. Ora vediamo come giocheremo contro l'Inter, speriamo in una bella partita".