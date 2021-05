Notizie Napoli calcio. Intervistato da Sky, Emanuele Giaccherini, parla così del suo ex compagno Jorginho ai tempi di Napoli:

"Ci ho giocato insieme, è un giocatore straordinario. Vede le giocate prima degli altri, si è consacrato a livello internazionale. L'Italia ha bisogno di giocatore come lui, per questo dico che l'Italia è una delle favorite per la vittoria finale".