Inter, Eriksen atterrato a Milano: ora le visite mediche e la firma

Calciomercato Napoli - Politano arriva a VIlla Stuart e nello stesso momento Eriksen atterra a Milano. Entrambi in queste ore svolgeranno le visite mediche per diventare un nuovo calciatore del Napoli (Politano) e un nuovo rinforzo dell'Inter (Eriksen). Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo nell'ultima settimana con movimenti importanti.

Mercato Inter - Eriksen Inter, il calciatore danese è appena atterrato a Milano. In queste ore si sta recando al Coni per svolgere le visite mediche di rito con il club nerazzurro, poi arriverà la firma e l'ufficializzazione. Operazione da 15 milioni più 5 di bonus con il Tottenham, a giugno sarebbe andato in scadenza di contratto.

Politano Napoli, le ultime di mercato

Ore 10:00 - Stamane Politano è arrivato Villa Stuart per le visite mediche. A breve inizieranno le visite mediche.

Il calciatore oggi sarà alla Filmauro per firmare il contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2024.

Le cifre dell’operazione: prestito fissato a 2 milioni fino a giugno, riscatto obbligatorio a 20 milioni più bonus per altri 2 milioni per un totale di 24 milioni. Operazione che porta la firma di De Laurentiis, che da sempre è rimasto incantato da questo esterno.