Dove vedere Napoli-Inter in tv e in streaming

Dove vedere Napoli-Inter? Dove guardare in tv e in streaming Napoli Inter- Per la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, il Napoli giocherà in casa allo stadio San Paolo: big match che si disputerà domenica 19 maggio, alle ore 20.30.

Dove guardare Napoli-Inter in streaming e Tv

La gara tra Napoli-Inter sarà visibile in esclusiva su Sky Calcio. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. Napoli-Inter in esclusiva su Sky Calcio.

Napoli-Inter in diretta su CalcioNapoli24

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, le pagelle, le conferenze stampa e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio.