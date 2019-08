Lega Serie A: Calendario, Classifica e Risultati della Serie A Tim

La Serie A, ufficialmente nota come Serie A TIM (per ragioni di sponsorizzazione), rappresenta il livello più alto professionistico del campionato di calcio italiano, che viene gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. La Serie A è posta sotto la protezione della FIGC e la prima edizione del torneo calcistico risale all'anno 1898. La formula attuale della competizione a girone unico, nacque invece nell'anno 1929. Oggi sono 20 le squadre che partecipano al campionato di Serie A. La squadra al momento più titolata d'Italia è la Juventus, vincitrice del campionato italiano per ben 35 volte (visti i due revocati dalla Giustizia Sportiva); l'Inter, invece, è la squadra con più presenze nel campionato italiano di Serie A da quando c'è il girone unico, ha infatti disputato ogni stagione nella massima serie. Ad oggi il campionato italiano è al terzo posto nella classifica del ranking UEFA, dopo la Liga spagnola e la Premier League inglese, seguono al quarto e quinto posto la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

Serie A, classifica Serie A

Questa è la Classifica Serie A 2019/2020. Questa la classifica Serie A 2019 completa:

Atalanta 0 punti; Bologna 0 punti; Brescia 0 punti; Cagliari 0 punti; Fiorentina 0 punti; Genoa 0 punti Inter 0 punti; Juventus 0 punti; Lazio 0 punti Lecce 0 punti; Milan 0 punti; Napoli 0 punti; Parma 0 punti; Roma 0 punti; Sampdoria 0 punti; Sassuolo 0 punti; Spal 0 punti; Torino 0 punti; Udinese 0 punti; Verona 0 punti;

Risultati Serie A - I risultati Serie A in diretta: la prossima giornata di Serie A Tim sarà la 1a giornata. I risultati della Serie A è possibile seguirli live sulla diretta gol Serie A. La 1a giornata di Serie A mette di fronte diversi big match. Risultati in tempo reale e risultati in diretta.

Risultati Serie A

Serie A, 1 Giornata:

24/08/2019 Sabato 18.00 PARMA – JUVENTUS SKY

24/08/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – NAPOLI SKY

25/08/2019 Domenica 18.00 UDINESE – MILAN SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 CAGLIARI – BRESCIA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 ROMA – GENOA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 SAMPDORIA – LAZIO SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 SPAL – ATALANTA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 TORINO – SASSUOLO SKY

26/08/2019 Lunedì 20.45 INTER – LECCE DAZN

Classifica marcatori Serie A! Dopo 35 giornate di Campionato Serie A, guida la classifica cannonieri Quagliarella con 25 gol, Zapata secondo, poi Piatek e Cristiano Ronaldo a 21. Recupera Milik con 17 gol.

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

30/08/2019 Venerdì 20.45 BOLOGNA – SPAL SKY

31/08/2019 Sabato 18.00 MILAN – BRESCIA DAZN

31/08/2019 Sabato 20.45 JUVENTUS – NAPOLI * SKY

01/09/2019 Domenica 18.00 LAZIO – ROMA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 ATALANTA – TORINO DAZN

01/09/2019 Domenica 20.45 CAGLIARI – INTER SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 GENOA – FIORENTINA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 LECCE – HELLAS VERONA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 SASSUOLO – SAMPDORIA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 UDINESE – PARMA DAZN

TERZA GIORNATA

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

QUARTA GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia

QUINTA GIORNATA

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Torino-Milan

SESTA GIORNATA

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

SETTIMA GIORNATA

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

OTTAVA GIORNATA

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

NONA GIORNATA

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

DECIMA GIORNATA

Brescia-Inter

Cagliari-Bolgona

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

UNDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus

DODICESIMA GIORNATA

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

TREDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

QUINDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

SEDICESIMA GIORNATA

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari

DICIOTTESIMA GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Hellas Verona

DICIANNOVESIMA GIORNATA