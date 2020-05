Diletta Leotta è una conduttrice televisiva, giornalista e conduttrice radiofonica italiana.

Diletta Leotta, biografia e curiosità

Giulia Diletta Leotta è nata a Catania, in Italia, 16 agosto 1991. E' una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana per Radio 105. Dopo il diploma al liceo scientifico, si è laureata nel 2015 in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma. All'età di 15 anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto 2006. Soltanto tre anni dopo, si è presentata a Miss Italia 2009, dove è stata eliminata alle preselezioni. E' stata per anni il volto di Sky Sport per la Serie B, ma quando si pensava che potesse prendere il posto della collega Ilaria D'Amico per la conduzione della Serie A, è poi passata a DAZN. Nel 2017 vinse il premio nazionale Andrea Fortunato categoria giornalismo. Ha preso parte a video ufficiali di due canzoni uscite nel 2018: Faccio quello che voglio – di Fabio Rovazzi (2018) e On Demand – di Benji & Fede ft. Shade (2018).

Diletta Leotta

Diletta Leotta anni

Nata nel 1991, Diletta ha 28 anni.

Diletta Leotta Instagram

L'account ufficiale Instagram di Diletta è @dilettaleotta.

Diletta Leotta altezza

Diletta è alta 1.75 cm.

Diletta Leotta peso

Diletta pesa 63 Kg.

Diletta Leotta fisico e misure

Diletta Leotta ha indice di massa corporea è pari a 20.57.

Diletta Leotta Scardina

Dal 2019 è impegnata con il suo nuovo fidanzato, il campione di pugilato italiano Daniele Scardina.

Diletta Leotta

Diletta Leotta, carriera

Nel 2010 , all'età di 19 anni , ha iniziato la sua carriera in Tv, con la rete locale Antenna Sicilia .

, all'età di , ha iniziato la sua carriera in Tv, con la rete locale . Dopo solo un anno, nel 2011 , passa a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5 .

, passa a dove ha condotto la trasmissione . Nel 2012 a Sky , dove diventa "meteorina" di Sky Meteo 24 . In quello stesso anno conduce la striscia giornaliera sul Texas Hold'em Come giochi? su POKERItalia24 .

a , dove diventa "meteorina" di . In quello stesso anno conduce la striscia giornaliera sul . Nel 2014 conduce RDS Academy , ovvero, il primo talent show dedicato alle radio , in onda su Sky Uno .

conduce , ovvero, il primo talent show dedicato alle , in onda su . Dal 2015/2016 al 2017/2018 è il volto della Serie B per Sky Sport . Nell'estate 2016 ha condotto con Ilaria D'Amico gli speciali di Sky dedicati agli Europei 2016 .

. Nell'estate ha condotto con gli speciali di Sky dedicati agli . All'inizo del 2017 prende il posto di Emis Killa per la conduzione del programma di Sky Goal Deejay .

prende il posto di per la conduzione del programma di Sky . Dal 2017 conduce il programma Radio 105 Take Away .

conduce il programma . Lascia nel 2018 Sky Sport, ma diventa conduttrice della quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie .

Sky Sport, ma diventa conduttrice della quarta edizione del reality show . In quello stesso anno passa alla piattaforma DAZN . Ha condotto per la piattaforma programmi come Diletta gol , Diletta gol stories , Diletta gol in campo e Linea Diletta .

. Ha condotto per la piattaforma programmi come , , e . Sempre nel 2018 , affianca Francesco Facchinetti per la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7 . Sullo stesso canale qualche mese dopo ha condotto i Gazzetta Awards 2018 .

, affianca per la finale della 79ª edizione di su . Sullo stesso canale qualche mese dopo ha condotto i . Dopo essere stata ospite al Festival di Sanremo nel 2017, arriva alla conduzione dello stesso Festival della musica italiana nel 2020. Affianca Amadeus nella prima e ultima serata (4 e 8 febbraio 2020).