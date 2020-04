Ilaria D'Amico è una conduttrice televisiva, giornalista e attivista italiana.

Ilaria D'Amico, biografia e curiosità

Ilaria D'Amico è nata a Roma in Italia, il 30 agosto 1973. La giornalista è specializzata nel ramo sportivo, ma ha anche lavorato nel mondo della cronaca, in particolare occupandosi della politica italiana e internazionale. Inizialmente, la D'Amico, studentessa in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, intraprese la strada dell'avvocatura penalista, che poi decise di abbandonare in seguito per non voler un giorno trovarsi a ad assumere la difesa di imputati il cui comportamento non approvasse eticamente. Fermò gli studi a solo quattro esami dalla laurea, quando all'età di 24 anni nel 1997 ricevette la chiamata di Renzo Arbore che la volle a Rai International nel programma televisivo La giostra del goal, una trasmissione calcistica per gli italiani all'estero. Dopo aver collaborato con Rai e LA7, è passata dal 2003 nella famiglia di Sky Italia, dove si occupa del mondo sportivo da anni su Sky Sport. Dopo essera stata per anni il volto della domenica per la Serie A, dal 2018 conduce il programma sulla Champions League.

Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico età

Nata nel 1973, Ilaria ha 46 anni.

Ilaria D'Amico figli

Pietro Rocco Attisani, primo figlio di 10 anni avuto con il suo primo compagno Rocco Attisani. Mentre Leopoldo Mattia Buffon di 4 anni è il secondo figlio, avuto con l'attuale compagno Gigi Buffon.

Ilaria D'Amico altezza

Ilaria è alta 1.75 cm.

Ilaria D'Amico Buffon

Dal 2014 vive con il suo nuovo compagno, lo storico portiere italiano e della Juventus Gigi Buffon. I due hanno una relazione da 6 anni e da 4 un figlio.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Ilaria D'Amico, la carriera da giornalista

Ilaria D'Amico Inizio con la Rai grazie alla collaborazione con Gianfranco De Laurentiis . Grazie alla sua padronanza nel mondo dello sport, condusse per la Rai trasmissioni sui Mondiali 1998 ed Europei 2000 .

Inizio con la grazie alla collaborazione con . Grazie alla sua padronanza nel mondo dello sport, condusse per la trasmissioni sui ed . Dopo essere diventata giornalista pubblicista nel 2001 , passò a Rai Tre , dove condusse la trasmissione Cominciamo bene Estate con Corrado Tedeschi .

, passò a , dove condusse la trasmissione con . Verso fine 2002 condusse Stream W l'Italia per l'emittente satellitare, un programma di intrattenimento con Sandro Curzi e Vittorio Feltri .

condusse per l'emittente satellitare, un programma di intrattenimento con e . Successivamente, con la fusione Stream e TELE+ in Sky Italia passò nel 2003 alla conduzione di SKY Calcio show , diventando il volto della Serie A .

in passò nel alla conduzione di , diventando il volto della . Per la Tv pubblica continuò con Italia che vai a Rai 1 nel 2003-04 e Timbuctu nel 2004 per Rai Tre .

continuò con a nel e nel per . Passò anche per Mediaset dove nel 2004-05 condusse la prima in assoluto di Campioni, il sogno su Italia 1 .

dove nel condusse la prima in assoluto di su . Nel 2009 vinse il Premio Ischia come «Giornalista sportivo dell’anno» .

vinse il come . Dopo aver condotto per quattro anni Exit su LA7 , dovette dire addio alla Tv Pubblica nel 2011 , in seguito al contratto triennale di esclusiva firmato con Sky Italia .

su , dovette dire addio alla nel , in seguito al . Fu presentatrice del programma di Sky TG 24 Lo spoglio, tribuna politica dei candidati alle elezioni politiche del 2013 .

. Condusse Sky Calcio show fino a tutta la stagione 2017-18, dopo 15 edizioni concluse l'impegno per affidarsi alla trasmissione infrasettimanale sulla Champions League.

Ilaria D'Amico Sky

Ilarlia D'Amico indagata

Ilaria D'amico fu indagata nel 2015 dalla Procura di Roma per mancato versamento dell'IRPEF tra il 2009 e il 2011. Nel 2018 però fu condannato il suo commercialista, reputato responsabile di appropriazione indebita di più di un milione di euro della D'Amico e di omissione di versamenti all'agenzia delle entrate.

Ilaria D'Amico Gheddafi

Il 20 marzo 2006, Sky TG 24, mandò in onda un'intervista esclusiva di circa 30 minuti realizzata da Ilaria D'Amico a Mu'ammar Gheddafi, allora presidente della Libia. L'intervista si svolse in una tenda nel deserto nordafricano.

Gheddafi e Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico, Cinema e altro

La D'Amcio ha preso parte anche al mondo cinematografico. Infatti, nel 2006, fu doppiatrice del personaggio di Saphira (un drago) nel film Eragon di Stefen Fangmeier, mentre l'anno seguente fu lei la co-conduttrice della Notte degli Oscar per Sky Cinema. Con lei Alessia Ventura e Nicola Savino, Fece lo stesso nel 2008 con Fabio Volo. In quello stesso anno interpretò sé stessa nel film L'allenatore nel pallone di Sergio Martino. Infine, nel 2013, fece una breve apparizione nel 20º episodio della seconda stagione di Una mamma imperfetta, di Ivan Cotroneo e Stefano Chiantini.

Nel 2011 fu tra le co-autrici di un libro bianco, e moderatrice del convegno a latere, SorElle d'Italia: 15 proposte concrete per migliorare la vita delle donne, organizzato da Elle. Nel 2012-13 prestò il suo volto alla campagna Per un futuro senza fame di Oxfam, della cui sezione italiana è una degli ambasciatori. Esordì nella narrativa sempre nel 2012, con il romanzo Dove io non sono (Bompiani), ambientato in una New Jersey degli anni ottanta.