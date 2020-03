Del Genio: "La Lega dovrà dare spiegazioni, incredibile caos e disagi creati"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Incredibile giocare a porte chiuse un mese e rinviare tutte le scorse partite, ora ci sono due settimane di ritardi. La Lega Serie A dovrà dare le giuste spiegazioni. Alcune persone non devono più avere potere, sono incapaci di pendere decisioni. Abbiamo capito che alcune persone complicano le cose quando prendono decisioni".