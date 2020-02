De Giovanni contro la Juventus e Sarri: "Dovevano giocare con la maglia a strisce con il Lione, in Italia non protestano mai"

Ultimissime calcio - Maurizio De Giovanni noto scrittore napoletano, torna sugli episodi di calcio di rigore di Lione-Juventus. I bianconeri e Sarri hanno protestato per due rigori non concessi in Champions. Intanto, De Giovanni ne parla a Il Mattino.

Ultime Juventus, De Giovanni risponde a Sarri sugli arbitri

«Ha sempre avuto delle idee ben precise circa l’atteggiamento degli arbitri in serie A quando in campo c’è la Juventus. In Italia gli arbitri hanno una sudditanza psicologica verso molte squadre di prima fascia e inprimis verso la Juventus. Ricordo le parole di Sarri riguardo la maglia a strisce dopo alcuni rigori non dati. Credo che avesse ragione, con il Lione sono scesi in campo con la maglia azzurra. Magari con quella a strisce classifica fischiavano rigore. In Italia non protestano mai per un arbitraggio sfavorevole»