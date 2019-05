Da Bologna - Napoli in campo con piglio balneare, Mihajlovic raggiunge un risultato che mancava da 17 anni

L'edizione odierna di Repubblica Bologna dedica ovviamente ampio spazio alla vittoria ottenuta dalla squadra rossoblu contro il Napoli, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Ha finito come aveva cominciato, battendo una grande e dimostrando ancora che questo Bologna può (e forse poteva) giocarsela alla pari con tutti. Mihajlovic ha chiuso la stagione e il quadrimestre più esaltante della sua carriera. Squadra nella notte dei saluti, schierata a ranghi completi, senza riserve, un messaggio chiaro a un Napoli entrato con piglio balneare, tanto da subire due gol in due minuti, al 43’ e al 45’, incornata di Santander e prima rete stagionale di Dzemaili, a secco dal 21 gennaio 2018. 7 vittorie di fila in casa non si vedevano invece dal 2002"