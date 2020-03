CorSera - Serie A, si può ripartire anche il 15 aprile a porte chiuse! Lo scenario peggiore prevede come data il 15 giugno

Ultimissime calcio - Slitta l'Europeo e quindi si attendono tutti i campionati per la ripresa. Come riporta il Corriere della Sera, lo scenario più ottimistico è ripartire il 15 aprile, il più fosco prevede il riavvio il 15 giugno. Una finestra larghissima, poiché è impossibile schematizzare l’emergenza coronavirus. L’ipotesi privilegiata dalla serie A che è il torneo con più giornate da giocare, 13 compresi i recuperi, è ricominciare a porte chiuse il 25 aprile. Riprendere nel giorno della Festa della Liberazione sarebbe un gesto dal forte impatto simbolico, riuscire a farlo davvero sembra al momento utopia.

Ripartire a inizio maggio (il 2, 9 o 16) permetterebbe comunque di finire campionati e coppe, traslocando la finale di Europa League al 24 giugno a Danzica e quella di Champions al 27 giugno a Istanbul. La Uefa, contraria a mini tornei e gare in turno secco per le coppe, poiché l’impatto economico sarebbe devastante, è decisa a giocare le andate e i ritorni di tutte le partite di Champions e Europa League mancanti. Vorrebbe poi recuperare, nella prima settimana di giugno, i playoff di Euro 2020 e le amichevoli delle Nazionali, tra cui quelle dell’Italia, comprimendo il calendario il più possibile per terminare tutto entro il 30 giugno, così da non sforare a luglio e evitare di derogare ai contratti dei calciatori.