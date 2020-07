CorSera - Serie A, calano gli spettatori: Sky chiede lo sconto per la prossima stagione

Serie A - Grande calo di spettatori nella Serie A post Coronavirus. Differenza di oltre 3 milioni di spettatori tra andata e ritorno nell'ultimo turno giocato. Un dato veramente preoccupante. Il dato non è secondario nell’analisi dei rapporti conflittuali fra la tv satellitare e la Lega. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Confindustria del pallone con l’ingiunzione a Sky di pagare 102.794.888 euro dopo che non aveva versato l’ultima rata dei diritti tv della stagione 2019-20 (in pratica la cifra rappresenta il totale preteso da quei club che non avevano già chiesto anticipi alle banche). Particolare non secondario: il decreto non ha immediata esecutività. Sky ora ha 40 giorni di tempo per presentare opposizione e successivamente potranno trascorrerne altri 90 prima che venga fissata un’udienza. In questo nuovo contesto cadono i presupposti legali per spegnere il segnale alla tv dopo il 12 luglio, come qualche falco in assemblea aveva minacciato. Del resto, qualora avvenisse, Sky sarebbe pronta ad avanzare a sua volta una causa verso la Lega. Poiché i tempi per completare l’iter giudiziario si prevedono lunghi (fra fine anno e inizio 2021), la tv di Rogoredo si augura che riprendano i colloqui per trovare un accordo con i club, così da ottenere uno sconto del 15-18% sul prossimo anno. Da via Rosellini non arrivano però segnali di apertura. Anzi il presidente Paolo Dal Pino è impegnato a valutare le offerte dei fondi. Qualora la Lega si trasformasse in una media company, l’ipotesi canale auto-prodotto tornerebbe d’attualità. A riportarlo è il Corriere della Sera.