Montervino: "Al ritorno in campo c'è il rischio di farsi male, i calciatori avranno meno vacanze in estate"

Ultimissime calcio Napoli- Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, lancia l’allarme in vista del ritorno in campo dei calciatori terminata l'emergenza Coronavirus: «Bisogna restare in forma per evitare di farsi male. Credo sia impossibile pensare ad un campionato che non riprenda. Dobbiamo iniziare a pensare che l’atto di forza ora lo stiamo facendo, ma quando ne usciremo il virus non sarà del tutto sconfitto. Quindi pensare di sconfiggerlo e restare un altro mese in casa mi sembra improponibile. Già l’economia italiana sta morendo. Quindi nel momento in cui si esce, riaprono le scuole e tutte le attività, bisognerà far ricominciare il campionato.

Ho sentito parlare il Sindaco di Dimaro che aspetta eventualmente il Napoli anche ad agosto. Però faccio fatica a pensare che, senza Europei, ci possa essere un ritiro ad agosto. Ma perché? L’unica cosa a cui si andrà in contro è che i calciatori faranno meno vacanze. Purtroppo è questa l’unica cosa negativa e da ex collega dico che sicuramente avrebbe infastidito anche me. Però ci sono cause di forza maggiore e penso che qualsiasi calciatore di fronte a una situazione del genere possa chiudere un occhio e pensare di rinunciare a quel riposo previsto da contratto.

I calciatorino devono fare in modo che si torni al centro sportivo riuscendo a sostenere certi allenamenti senza farsi male. La cosa più brutta che possa accadere è che quando torni a caricare nuovamente ti stiri, subisci elongazioni. Oggi bisogna fare del mantenimento con forza, isometria, come vedo dai video che stanno postando i giocatori. È la cosa più opportuna».