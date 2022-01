Coppa d'Africa, infortunio per Kessie: esce in lacrime! [FOTO]

Ultimissime notizie Serie A - Brutte notizie per il Milan dalla Coppa d'Africa, perché poco fa il centrocampista Franck Kessié si è infortunato uscendo dal campo in lacrime. Il centrocampista si è infortunato nel corso della sfida tra Costa d’Avorio ed Egitto ai quarti di finale.

Non arrivano, quindi, buone notizie per il Milan da Douala, dove Franck Kessié è uscito dopo soli 30' per infortunio nel corso del match con la Costa d’Avorio in Coppa d'Africa. Nei minuti precedenti aveva avvertito un dolore al fianco che gli ha impedito di restare sul terreno di gioco. Prima disteso a terra, si è temuto il peggio, poi Kessié è uscito dal campo sulle sue gambe, ma visibilmente dolorante e in lacrime.

