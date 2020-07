CdM - Settima sconfitta della gestione Gattuso, con il Sassuolo test per Barcellona

Napoli - La settima sconfitta della gestione Gattuso e i gol incassati che sono ormai diventati troppi (47) non fanno dormire sonni tranquilli in vista della sfida di Champions. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ci sono stati troppi cali di tensione, nonostante un possesso palla predominante che però non trova sbocchi, soprattutto con squadre chiuse e con le due linee strettissime. Il tecnico calabrese, con grande onestà, non si è appigliato alle improvvide decisioni arbitrali che pure hanno inciso sulla sconfitta di Parma, ma ha puntato il dito contro i suoi giocatori. Adesso il Sassuolo, che sarà un test per la sfida con il Barcellona perché sono due squadre che si assomigliano molto. Il Napoli effettuerà oggi la rifinitura al San Paolo in vista della sfida in programma domani (ore 21.45) nell’impianto di Fuorigrotta.