CdM - Nuove regole Covid, si lavora per la riapertura degli stadi da calcio ai tifosi

Coronavirus Italia - Elezioni amministrative, partite di calcio, rientro a scuola, concerti: si concentra sulle nuove regole da fissare entro settembre il lavoro del Comitato tecnico scientifico. Linee guida da consegnare al governo per far ripartire tutte le attività senza far aumentare i contagi da coronavirus. Il lavoro degli esperti sui nuovi dossier è già cominciato, in attesa della proroga dello stato di emergenza che dovrebbe arrivare la prossima settimana e durare almeno fino al 31 ottobre. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, via al piano anche per la riapertura degli stadi da calcio di Serie A. Il ritorno dei tifosi sugli spalti è certamente uno dei sogni degli italiani ma realizzarlo non sarà semplice. La prova generale saranno gli Internazionali di tennis che si svolgeranno a Roma a settembre. In quel caso ci saranno soltanto posti a sedere con mascherina o distanziamento, entrate e uscite separate. Difficile replicare lo stesso schema per le partite di calcio, soprattutto nei settori più affollati come le curve.