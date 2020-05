Cagliari, il Sindaco: "Pronti ad ospitare la Serie A al Sud, darebbe respiro e speranza a tutta l'area"

Ultime notizie calcio. Paolo Truzzo, Sindaco di Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se ci fosse la possibilità, ospiteremmo volentieri le gare di Serie A al Sud. Ci sono stati pochi positivi a Cagliari, ed anche se le gare fossero a porte chiuse sarebbe per noi un onore poter dare una mano alla federazione ed alla Nazione. Rispetto istituzionale per Spadafora e per il Governo, ma l’ipotesi di una Serie A tutta al Sud farebbe respirare la nostra area geografica e darebbe una speranza a tutto l’ambiente”