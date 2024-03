Bologna, Thiago Motta: "Champions League? Non ci penso neanche! Penso solo a fare il massimo"

Grazie alle reti di Zirkzee e Ferguson il Bologna ha risposto alla rete di Lookman e ha vinto 1-2 contro l'Atalanta. Una vittoria importantissima per la squadra di Thiago Motta, che sale così a quota 51 punti e resta al quarto posto in classifica. Al termine della partita l'allenatore rossoblù è intervenuto ai microfoni di Dazn.

"Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene. Nel primo tempo è stata una partita molto complicata, contro una squadra molto forte e organizzata come l'Atalanta. Noi siamo stati sempre lì e siamo riusciti a sfruttare i nostri momenti, portando a casa la vittoria" .

"Non mi piace quando i giocatori si buttano - ha continuato -, voglio che giochino. Anche per rispettare il gioco e lo spettacolo, è la cosa migliore per tutti. Le simulazioni sono una delle poche cose che mi fanno arrabbiare".

In tribuna c'era Spalletti: "Non ho idea di cosa starà pensando. Calafiori e Orsolini hanno fatto una buona partita. Tutti gli italiani stanno bene, poi la scelta spetterà al ct della nazionale".

Sulla Champions League: "Non ci penso neanche. Penso solo a fare il massimo".

Chiosa finale sul gol di Ferguson: "Il gol è un qualcosa in più. Per me lui è sempre da 10".