Repubblica - Battaglia nel Consiglio di Lega, De Laurentiis potrebbe subentrare ad un dirigente dell'Inter! I dettagli

Notizie Calcio Napoli - Presidenti contro manager. Grandi club contro piccoli. Fautori della ripresa a tutti i costi, dopo lo stop Covid, contro frenatori, più o meno espliciti. Inizia così il lungo focus di Repubblica sulla Lega di Serie A:

"L’ultimo colpo sotto la cinta l’ha assestato Lotito, convinto che in assemblea debba sedere solo chi mette soldi nei club, a Marotta, prototipo invece del dirigente per conto d’altri. La prossima battaglia sarà per il Consiglio, dove l’Inter occupa due posti: oltre a Marotta, l’ad corporate Antonello. I lotitiani chiedono che Antonello si faccia da parte. Potrebbe subentrargli De Laurentiis, gradito alle grandi, o Setti del Verona, gradito a Lotito"