Serie A - Secondo Gazzetta dello Sport, Hellas Verona Cagliari si potrebbe recuperare domani, ma a porte chiuse. Il Cagliari è rimasto in queste ore a a Verona perché spera di poter recuperare già domani, lunedì la partita contro l’Hellas. La gara, come riporta il giornale, si giocherebbe ovviamente a porte chiuse. I club sono in attesa di comunicazioni dal Governo come dalla Lega Serie A.