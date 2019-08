AIA, Nicchi: "Arbitri vicino alla perfezione". Rizzoli annuncia: "Sperimentiamo il tempo effettivo". Ma slitta la sala VAR unica al 2020

Notizie Calcio - Novità su regole e VAR, ma Marcello Nicchi assicura una professionalità eccellente da parte degli arbitri di Serie A. Lo fa in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "La perfezione è difficile da raggiungere, però ci siamo molto vicini", così esordisce il numero uno degli arbitri.

«Gli arbitri sono sempre pronti, hanno studiato e lavorato bene». L’apertura della centrale unica della Var, però, rischia di slittare al 2020-21. Quando l’aveva annunciata come imminente, qualche mese fa, probabilmente il presidente dell’Aia non aveva considerato le lungaggini burocratiche che si presentano in Italia, soprattutto se realizzi un’area di 1100 metri quadrati in un’area vincolata.

Poi è Nicola Rizzoli a prendere la parola: