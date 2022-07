Napoli - Massimo Ugolini di Sky Sport ha parlato dal ritiro del Napoli a Dimaro della situazione legata a Koulibaly, atteso il centrale senegalese nelle prossime ore: "Kalidou Koulibaly dovrebbe arrivare a Dimaro tra lunedì e martedì. Nella prossima settimana (probabilmente decisiva per il suo futuro) incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, che adesso si trova a Roma ed è atteso in Trentino per mercoledì".