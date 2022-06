Ritiro Napoli a Dimaro, tutte le date: due amichevoli, conferenze stampa ed eventi con i tifosi

La nuova stagione agonistica della SSC Napoli si aprirà sabato 9 luglio alle ore 10.00 con il primo allenamento a porte aperte sul Campo di Carciato, in Val di Sole.

In serata al teatro di Dimaro, in piazza Madonna della Pace, Mister Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa di apertura del ritiro (ore 19.30) riservata esclusivamente ai media accreditati. Lo rendono noto Apt della Val di Sole, SSC Napoli e Trentino marketing.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha visto al Val di Sole fare da apripista in campo nazionale nella gestione dei grandi appuntamenti calcistici, quello in programma dal 9 al 19 luglio sarà il ritiro della normalità con il ritorno, tra l’altro, delle sedute di autografi a fine allenamenti, le feste in piazza e gli appuntamenti pubblici con allenatore e giocatori.

Undici giorni di sport, tifo, divertimento ma anche di ossigenazione e relax con la possibilità di svolgere attività fisica o semplici passeggiate nelle splendida Val di Sole e nelle convalli di Pejo e Rabbi, sfruttando l’infinità offerta di attività outdoor.

La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis raggiungerà Dimaro Folgarida già nella serata di venerdì 8 per la prima cena nella sede del ritiro allo Sport Hotel Rosatti. Poi nel fine settimana sono previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana.

Due le amichevole previste dal calendario del ritiro: la prima giovedì 14 luglio e la seconda domenica 17 luglio, sempre con inizio alle ore 18.00.

Aldilà degli allenamenti il programma del ritiro SSC Napoli 2022 propone il tradizionale appuntamento aperto al pubblico che vedrà Mister Luciano Spalletti e due calciatori incontrare i tifosi nell’Auditorium di Folgarida martedì 12 luglio alle 21.15 mentre la sera di sabato 16 luglio sul palco di Piazza Madonna della Pace è previsto DJ Set ed incontro con la squadra.

Due i momenti di spettacolo serali previsti sempre in piazza Madonna della Pace: mercoledì 13 luglio con MADE IN SUD e venerdì 15 luglio con MADE IN SUD versione musicale.

La sera di lunedì 18 luglio al teatro di Dimaro, in piazza Madonna della Pace, Mister Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa di chiusura del ritiro (ore 19.30) riservata esclusivamente ai media accreditati. Martedì mattina l’ultimo allenamento e poi nel pomeriggio la squadra lascerà il Trentino.

