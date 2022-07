Ritiro Napoli a Dimaro, oggi l'intero allenamento in diretta video su CalcioNapoli24!

Ritiro Napoli a Dimaro, oggi pomeriggio via libera alle riprese televisive: vi mostreremo l'intero allenamento del Napoli in diretta video sui nostri canali!

La SSC Napoli consentirà le riprese televisive per il decimo giorno di allenamenti del Napoli a Dimaro, sotto gli ordini dell'allenatore Luciano Spalletti. Domani, dopo l'allenamento mattutino, la squadra ripartirà poi alla volta di Castel Volturno, prima di dirigersi in Abruzzo, a Castel di Sangro, per la seconda parte del ritiro pre-campionato. CalcioNapoli24 sarà come sempre in prima linea per raccontarvi tutto quello che ruota attorno al Napoli calcio.

Allenamento Napoli in diretta video da Dimaro

Napoli a Dimaro

Per oggi pomeriggio appuntamento alle ore 17:00/17:30. Saremo live da Dimaro non appena inizierà l'allenamento del Napoli e saremo in diretta con i nostri inviati in ritiro per circa un paio d'ora, mostrandovi tutto ciò che accade sul campo e sugli spalti di Carciato. Per seguire l'allenamento del Napoli in diretta, vai su: