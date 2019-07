Ritiro Napoli 2019 Dimaro, tutto pronto! Il palinsesto di CalcioNapoli24tv: allenamenti, conferenze ed eventi in diretta

Ritiro Napoli 2019 Dimaro, tutto pronto! Il programma è già stato reso noto da diverse settimane, la Val di Sole si appresta ad accogliere per il nono anno di fila la SSC Napoli presieduta da Aurelio De Laurentiis. CalcioNapoli24 ci sarà, e dedicherà gran parte della propria programmazione televisiva all'evento che durerà dal 6 al 26 luglio. Allenamenti, conferenze, eventi e presentazione ufficiale della squadra: tutto trasmesso in diretta sul canale 296 del digitale terrestre e sui nostri canali social (Facebook, YouTube). Si parte domani, con l'atteso arrivo della squadra che verrà seguito minuto per minuto dalle 9.30 in poi.

PROGRAMMA TV DAL 6 LUGLIO AL 26 LUGLIO