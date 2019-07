Ritiro Napoli 2019, Dimaro - Giorno 1: segui la diretta su CalcioNapoli24.it e CalcioNapoli24 Tv

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO). News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto al ritiro estivo 2019 che si svolgerà a Dimaro Folgarida per il nono anno consectuvio. La squadra sarà in Trentino dal 6 al 26 luglio, dove soggiornerà appunto per tre settimane. Intanto Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lavorano per rendere la SSC Napoli sempre più competitiva.

Ritiro Napoli 2019, Dimaro - Giorno 1 in diretta su CalcioNapoli24

Ultimissime calcio Napoli - Qui la diretta del primo giorno di Dimaro. Inizia il ritiro del Napoli, aggiornamenti continui su Calcio Napoli 24.

Ultime calcio Napoli - Il Napoli arriverà a Dimaro sabato 6 luglio entro le ore 13:00. Nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento

Ultime notizie calcio Napoli - Doppio allenamento invece per domenica 7 luglio.

Ritiro Napoli, incontri con i tifosi a Dimaro 2019

Martedì 9 il primo incontro del ritiro al Centro Congressi , Ancelotti e due giocatori risponderanno alle domande dei tifosi . Inizio ore 21:15 .

Dimaro 2019, spettacoli serali del ritiro del Napoli

Si inizia giovedì 11 con Gino Rivieccio, previsto sul palco di Piazza Madonna della Pace con inizio alle ore 21.15.

Giovedì 25 luglio, alla vigilia della partenza da Dimaro – Folgarida quando nuovamente Piazza Madonna della Pace (ore 21.15) sarà il palcoscenico di DJ set e l'incontro con la squadra, che tradizionalmente vede Mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.

L’esordio avverrà sabato 13 luglio contro il Benevento alle 17.30, squadra di Serie B che ha sfiorato la scorsa stagione la promozione in A presso lo stadio di Carciato.

In calendario, la seconda amichevole del Napoli da disputare sempre a Dimaro Folgarida, venerdì 19 luglio contro il Feralpisalò, club di Lega Pro alle 17.30.

Ci sarà poi la sfida conclusiva del periodo di ritiro di Dimaro con la Cremonese: si giocherà sempre presso l'impianto di Carciato, mercoledì 24 luglio alle 17.30, due giorni prima che la squadra lasci la Val di Sole e il Trentino per affrontare una serie di amichevoli internazionali.

Notizie calcio Napoli - Questa la lista dei calciatori azzurri convocati da Carlo Ancelotti che saranno presenti a Dimaro:

Portieri: Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe 2002)



Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe 2002) Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Sebastiano Luperto, Alessandro Zanoli (classe 2000), Nikola Maksimovic, Lorenzo Tonelli, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Vlad Chiriches



Giovanni Di Lorenzo, Sebastiano Luperto, Alessandro Zanoli (classe 2000), Nikola Maksimovic, Lorenzo Tonelli, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Vlad Chiriches Centrocampisti: Valerio Labriola (classe 2001), Marco Rog, Luca Palmiero (classe 1996), Gianluca Gaetano (classe 2000), Simone Verdi, Karim Zedadka (classe 2000)



Valerio Labriola (classe 2001), Marco Rog, Luca Palmiero (classe 1996), Gianluca Gaetano (classe 2000), Simone Verdi, Karim Zedadka (classe 2000) Attaccanti: Lorenzo Sgarbi (classe 2001), Gennaro Tutino (classe 1996), Alessio Zerbin (classe 1999), Carlos Vinicius, Roberto Inglese, Josè Callejon, Amin Younes

Nel corso del ritiro si aggregheranno gli altri calciatori azzurri che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali mentre Vinicius gode di qualche altro giorno di permesso.

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.