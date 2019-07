Dimaro ritiro Napoli 2019, l'arrivo degli azzurri: Davide Ancelotti in bici, Di Lorenzo in forma smagliante. Ovazione per Josè Callejon, c'è anche Faouzi Ghoulam che ha rinunciato alla coppa d'Africa per essere al 100% col Napoli.

In allegato gli scatti di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.it aggiornati in tempo reale