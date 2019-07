DIRETTA - Dimaro Giorno 4, allenamento mattutino: cross tagliati, Callejon non sbaglia un colpo. Sorpresa per Davide Ancelotti!

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napolidi Carlo Ancelotti inizia il ritiro estivo che si svolgerà a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel sesto allenamento in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del quarto giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 4, allenamento mattutino

11:11 - Attaccanti tutti in fila, si calcia dal limite dell'area di rigore

11:10 - Tonelli rientra negli spogliatoi con Karnezis

11:02 - Cross dalla destra per gli attaccanti: Callejon non sbaglia un colpo. I difensori si esercitano sul pressing palla al piede: bisogna uscire dalla propria area di rigore

10:55 - Dai calci d'angolo ai calci di punizione laterali: prove di schemi d'attacco e di difesa in corso. Palla profonda, Ancelotti segue con attenzione la linea difensiva

10:47 - Terminata l'esercitazione, i calciatori si sono spostati nell'altra parte del campo. Ancelotti dà il via ad una esercitazione sui calci d'angolo

10:46 - In campo anche Tommaso Erbetta, ex allenatore di Davide Ancelotti, che sta parlando con mister Carlo

10:38 - Il gruppo prosegue il lavoro: il calciatore scambia il pallone laterale col compagno che lo restituisce, facendolo poi passare tra gli ostacoli centralmente ad un altro compagno posto dall'altro lato

10:37 - Con Nista, in porta, si allenano i 4 portieri a disposizione

10:33 - Gruppo diviso in tre: il calciatore serve il compagno all'esterno delle sagome e cambia posizione. Le esercitazioni proseguono con il pallone

10:28 - Terminato il lavoro in palestra, il gruppo intero si dirige in campo per cominciare il riscaldamento. Ancora in palestra Inglese, Tonelli in gruppo

10:22 - Prosegue il lavoro di postura con l'alternanza dei gruppi

10:03 - Gruppo diviso tra chi lavora in palestra e chi fa esercizi di postura

09:56 - Mister Ancelotti è già in campo e guida il gruppo. Applausi anche per Callejon

09:54 - Luperto in palestra

09:51 - Intanto sul terreno di gioco, lo staff di Ancelotti ha già preparato il lavoro da svolgere con paletti e sagome

09:49 - Armato di scarpette per il lavoro sul campo, Gennaro Tutino si avvia in palestra per le primi attività

09:48 - I tifosi lo salutano, lui risponde col sorriso: anche Verdi si dirige in palestra

09:42 - Alcuni azzurri si dirigono in palestra: da Malcuit con la cassa, a Palmiero e Zedadka

09:35 - Ancelotti parla, nei pressi della vasca di sabbia, con Nicola Lombardo e Guido Baldari

09:33 - A Dimaro c'è anche Luigi De Laurentiis, in questi minuti si trova nello store

Ritiro Napoli Dimaro

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.

Lista convocati Napoli, Dimaro 2019