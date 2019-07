DIRETTA - Dimaro 2019 - Mattina Giorno 5: attacco vs difesa con Younes on fire, summit Giuntoli-Ancelotti

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelottiprosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel quinto giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del quinto giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 5, allenamento mattutino

10.48 - Subito in gol Verdi nell'esercitazione, applausi scroscianti dagli spalti

10.47 - Esercitazione attacco contro difesa, squadra divisa in due gruppi con l'attacco in superiorità numerica: 5vs4. Da un lato, per i bianchi:Younes, Palmiero, Rog, Zedadka, Sgarbu, Tutino all'attacco. Dall'altro, sempre per il reparto offensivo, Callejon, Gaetano, Labriola, Zerbin, Verdi per i verdi

10.40 - Intanto, alle spalle del campo di Carciato, si lavora per montare la gru che ha caratterizzato lo scorso ritiro di Dimaro di Ancelotti: su di essa, sarà allestita una telecamerina che riprende gli allenamenti

10.32 - Gruppo diviso in due, col torello in spazio stretto bianchi contro verdi: tre azzurri in pettorina gialla scambiano con entrambi i gruppi

10.29 - Comincia il lavoro col pallone: scambio col compagno di fronte a due tocchi, destro e sinistro

10.25 - Assente anche questa mattina col resto del gruppo è Roberto Inglese

10.24 - Rientra in campo Ghoulam, tornato negli spogliatoi rapidamente a recuperare le scarpette. Tutto il gruppo, adesso, si riscalda sulla pista d'atletica

10.22 - Subito summit dello staff tecnico con Cristiano Giuntoli: il DS azzurro raggiunto dagli altri componenti in panchina per chiacchierare

10.09 - "Riunione" sul campo di Carciato: Ancelotti e Giuntoli si sono accomodati in panchina a chiacchierare, probabilmente un rapido punto della situazione sul calciomercato

10.05 - Comincia il lavoro su equilibrio e posture con gli attrezzi all'esterno della palestra per il primo gruppetto

09.56 - E' arrivato a Dimaro e fa il suo ingresso a Carciato con Ancelotti anche Cristiano Giuntoli, reduce dall'incontro a Madrid. Subito confronto con il tecnico Carlo Ancelotti e col suo staff appena all'esterno della palestra.

09.53 - Applausi per Ghoulam e Callejon che raggiungono il terreno di gioco di Carciato

09.49 - Si dirigono in palestra anche Gaetano, Labriola e Zanoli

09.40 - Un folto gruppo si dirige già in palestra, Davide Ancelotti si sofferma a parlare con Verdi e Maksimovic

