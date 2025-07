Damiani: "De Bruyne al Napoli? Non ci saranno grandi colpi, si deve puntare sui giovani"

“La Lazio e il mercato bloccato? Sono quelle cose che succedono ultimamente. Sarri si è trovato spiazzato, le regole ci sono e andrebbero rispettate. Ma questa regola non mi piace”. Così a TuttoMercatoWb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani a proposito della vicenda Lazio, che s’è vista bloccare il mercato.

Lazio a parte, che mercato si aspetta quest’estate?

“Non mi aspetto un granché. Non abbiamo molta liquidità. De Bruyne al Napoli, qualche altra buona operazione. Ma non ci saranno grandi colpi. Quelli bravi li prendono in Inghilterra o Germania. Si deve puntare sui giovani”?.