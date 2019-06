Ritiro a Dimaro, senza stress e senza code: biglietti online per le amichevoli del Napoli e tanto divertimento

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 30 GIUGNO 2019 - È iniziato il conto alla rovescia per il nono ritiro de SCC Napoli a Dimaro Folgarida. A pochi giorni dal raduno della squadra azzurra - che per la prima volta si ritroverà direttamente in Trentino - tutto è pronto nella splendida Val di Sole per accogliere giocatori e tifosi. E con la canicola di questi giorni certamente sarà di sollievo ai supporter partenopei sapere di poter contare sulla frescura delle pinete e delle montagne ma anche dell’acqua cristallina e in questo periodo decisamente frizzante, che la rende unica. Tra l’altro potendo sfruttare le opportunità garantite dalla Val di Sole Opportunity-Trentino Guest Card che permette, tra l’altro, di salire in quota usando gli impianti di risalita di cui la valle è dotata.

Dimaro Folgarida 2019 sarà insomma un ritiro totalmente a misura di tifoso. Una scelta precisa voluta da Apt Val di Sole, SSC Napoli e Trentino Marketing per far godere ai propri ospiti dei giorni di piena vacanza e in totale relax, sempre a contatto con i propri beniamini. Quindi niente stress per gli spostamenti - tutte le amichevoli, ben tre si disputeranno allo stadio di Carciato – e niente code per entrare in possesso dei biglietti: sono infatti tutti già acquistabili on-line al link https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole

L’esordio avverrà sabato 13 luglio contro il Benevento, squadra di Serie B che ha sfiorato la scorsa stagione la promozione in A. In calendario vi sono poi due ulteriori amichevoli sempre a Carciato: venerdì 19 luglio contro il Feralpi Salò (quest’ultima è una delle sfide tradizionali del ritiro) e mercoledì 24 luglio contro la Cremonese. I lombardi nella scorsa stagione hanno chiuso al nono posto il campionato di serie B, sognando a lungo di qualificarsi ai play-off. Alla guida della formazione lombarda c’è Massimo Rastelli, una vecchia conoscenza del Napoli, in cui ha giocato nella stagione 2001-02. La squadra grigiorossa lo scorso campionato ha subito solo 33 gol e si è rivelata la miglior difesa della serie cadetta. Un test probante quindi per gli attaccanti di Mister Ancelotti.

Attenzione, e per chi soggiornerà in Val di sole nei primi giorni del ritiro sono allo studio ulteriori novità.

Il primo allenamento del Napoli versione 2019 - 2020 si terrà nel pomeriggio di sabato 6 luglio. L’arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto alla spicciolata. Nessun pullman come in passato ma l’indicazione di raggiungere lo Sport Hotel Rosatti entro le 13.00. Doppio allenamento invece per domenica 7 luglio e quindi l’occasione per i tifosi di poter conoscere i prodotti della ruralità locale già lunedì pomeriggio con il Mercatino Contadino allestito nel piazzale antistadio.

Martedì sera 9 luglio il Centro Congressi alla Sosta dell’Imperatore a Folgarida ospiterà il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Carlo Ancelotti e due giocatori. Spazio alle domande, in particolare dei bambini. Inizio 21.15.

Previsti altri momenti di contatto squadra-tifosi: lunedì 15 luglio Quattro giocatori incontreranno il pubblico in piazza a Dimaro (ore 21.15) e giovedì 25 luglio, alla vigilia della partenza da Dimaro – Folgarida quando nuovamente Piazza Madonna della Pace (ore 21.15) sarà il palcoscenico di DJ set e Incontro con la squadra, che tradizionalmente vede Mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.

Ricco anche il programma di contorno articolato negli spettacoli di Gino Rivieccio (giovedì 11 luglio), Made in Sud con Sal da Vinci (giovedì 18 luglio) e Made in Sud (lunedì 22 luglio), tutti previsti sul palco di Piazza Madonna della Pace con inizio alle 21.15.

E in tema di calura è da non dimenticare l’offerta legata all’acqua (rafting, canyoning e proposta termale) e alle attività outdoor Grande novità dell’estate 2019 è poi la Val di Sole Opportunity-Trentino Guest Card: sino al 29 settembre chi soggiorna presso le strutture ricettive convenzionate avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole - dove sono in funzione oltre 10 funivie e seggiovie - e raggiungere i 3.000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale. E novità assoluta anche le salite all’Adamello Presanella, con la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli.

Anche per le famiglie con bambini è così possibile godere dall’alto l’emozionate veduta delle montagne di questo splendido angolo del Trentino Occidentale. E di trasportare le Mtb in quota per poi affrontare semplici o adrenaliniche discese. INFO www.valdisole.net