DIRETTA - Dimaro Giorno 3, allenamento pomeridiano: azzurri in campo, comincia il riscaldamento. Assente Inglese

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napolidi Carlo Ancelotti inizia il ritiro estivo che si svolgerà a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel quinto allenamento in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento pomeridiano del terzo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 3, allenamento pomeridiano

17.41 - L'esercizio muta leggermente: non più passaggi di prima ma controllo e taglio degli esterni. L'obiettivo resta battere il portiere.

17.39 - Calciatori schierati tra le sagome: l'obiettivo è arrivare in porta con passaggi di prima e provare a fare gol. In porta c'è il giovane Idasiak.

17:33 - Il gruppo, alle spalle delle panchine, effettua i primi esercizi di riscaldamento con leggeri allunghi

17:31 - Comincia il riscaldamento. Ancora assente Inglese

17:28 - Ancelotti, a capo degli ultimi azzurri non ancora in campo, entra sul terreno di gioco e dà il via alla seduta

17:27 - Tutino, Younes, Zerbin e altri giovani azzurri scambiano il pallone in cerchio in attesa dell'inizio del lavoro

17:18 - Verdi entra in campo, salutato dai tifosi sugli spalti

17:10 - Tutino, armato di pallone e scarpette, si esercita calciando sul muro di prima. Idasiak in palestra con Di Lorenzo

17:01 - Anche Labriola e Zedadka, con Younes cominciano il lavoro

16:59 - Sebastiano Luperto raggiunge gli altri in palestra

16:57 - Malcuit, con tanto di cassa per la musica, si dirige in palestra

16:54 - Sgarbi e Palmiero si dirigono in palestra

16.48 - Davide Ancelotti ed alcuni membri dello staff preparano sul terreno di gioco il materiale per l'allenamento di questo pomeriggio.

16:44 - Chiriches in palestra, dalla tribuna: "Il nostro grande difensore..."

16:38 - Tutino è il primo ad entrare in campo e dirigersi in palestra

16:36 - Lo staff di Ancelotti comincia a preparare sul terreno di gioco il lavoro da svolgere

16:35 - Splende il sole sul campo Comunale di Carciato: un leggero vento rende gradevole il pomeriggio

