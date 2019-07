DIRETTA - Napoli Dimaro 2019 - Giorno 2: Ghoulam e Ancelotti applauditi, ovazione per Callejon

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti inizia il ritiro estivo che si svolgerà a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel primo allenamento in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 1, allenamento in diretta su CalcioNapoli24

09:59 - Via alla seduta, si comincia con esercizi di postura

09:58 - Riunione in atto in palestra, spiegati i primi esercizi

09:56 - Ecco Callejon e il comunale di Carciato esplode in un lungo applauso

09:51 - E' arrivato anche Roberto Inglese

09:50 - Lorenzo Tonelli fa rientro negli spogliatoi

09:45 - Manca poco al via della sedura: applausi per Ghoulam e Ancelotti

09:38 - Idasiak e Tutino, anche, arrivano al comunale di Carciato e si dirigono in palestra

09:33 - Maksimovic inizia la sua seduta in palestra

09:26 - Anche Marfella, Palmiero, Zedadka e Sgarbi, arrivati da poco, si dirigono in palestra

09:22 - Chiriches e Zerbin si dirigono in palestra

09:20 - Lo staff di Carlo Ancelotti comincia a preparare il lavoro sul campo per i calciatori: cinesini e ostacoli, poi tanti palloni

09:00 - Kevin Malcuit è il primo ad entrare in campo. L'esterno destro si dirige in palestra

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

