Dimaro 2019, Giorno 1: la telefonata misteriosa di Ancelotti e Zerbin accompagnato dai genitori, la prima rete del ritiro e la tempesta su Carciato

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Si apre il ritiro di Dimaro 2019 della SSC Napoli, il secondo con Carlo Ancelotti alla guida della squadra partenopea. Si parte subito con una novità: l'arrivo non è stato, come di consueto, di gruppo, bensì l'appuntamento era per tutti entro le ore 13.30 allo Sporthotel Rosatti di Dimaro. Azzurri arrivati a gruppetti per l'inizio del nono ritiro in Val di Sole, con Marko Rog e Nikola Maksimovic arrivati già ieri sera.

Dimaro 2019 SSC Napoli, primo giorno di ritiro: la sintesi di giornata

E' un ritiro ricco di ragazzi della Primavera della SSC Napoli, non a caso la curiosità di giornata riguarda Alessio Zerbin: dopo il prestito alla Viterbese, il classe '99 è stato il primo ad arrivare quest'oggi al Rosatti. Come? In auto con i genitori! Accompagnato da mamma e papà, Alessio è arrivato da Novara con la famiglia: un saluto al volo e l'ingresso in hotel.

Protagonista di giornata è certamente, per quanto riguarda la Primavera azzurra, anche Gianluca Gaetano, con la firma del primo gol del ritiro Dimaro 2019 del Napoli con la chioma bionda del nuovo look. Ha aperto le marcature della prima partitella sul campo di Carciato fra bianchi e blu, applauditissimo dalla Tribuna e dai tantissimi tifosi anche all'arrivo all'esterno dello Sporthotel Rosatti.

Davide Ancelotti in bici ha sorpreso tutti: a Dimaro molto prima dell'arrivo di papà Carlo fra il tributo dei tifosi, Ancelotti Jr è stato in giro per la cittadina in bici con altri membri dello staff in mattinata. E al rientro in hotel, con la grande umiltà e cordialità che lo contraddistingue, si è fermato con i tifosi azzurri (che l'hanno assalito) a chiacchierare e scattarsi selfie. "In bocca al lupo, Davide!", hanno esclamato alcuni supporters azzurri.

Il primo allenamento, quello pomeridiano, è durato circa un'ora, fra le ore 18 e le ore 19, ed è stato contraddistinto da una tempesta che si è abbattuta sul campo di Carciato. Svolazzati tutti i cartelloni pubblicitari e il materiale tecnico in campo, il cielo s'è scurito al punto che c'è stato l'esordio a Carciato dei riflettori.

Ma a prendersi la scena nel primo giorno di Dimaro è stato Carlo Ancelotti con la sua telefonata in campo. Sì, perchè beccato dalla fotocamera attenta di Ciro De Luca per CalcioNapoli24, il tecnico del Napoli ha risposto al telefono direttamente in campo, facendo sorridere lo staff attorno e i tifosi. In tribuna qualcuno già sognava una telefonata colombiana, qualcun altro una chiamata internazionale con l'Argentina... Ma la telefonata è stata troppo breve per sognare. Ma farlo, si sa, non costa nulla e certi nomi non sembran più nemmeno troppo inarrivabili. Non resta che attendere che i sogni si tramutino in realtà...

